Pjanic Juventus, le ultime sull’affare: cosa filtra sul bosniaco

Calciomercato Juventus: i bianconeri non mollano Miralem Pjanic, ecco cosa filtra a poche ore dalla fine del calciomercato

L’affare Pjanic per la Juve si fa sempre più complicato. A poche ore dal gong finale che chiuderà la sessione di calciomercato estiva, infatti, non arrivano buone nuove per i bianconeri.

Ieri la situazione Pjanic aveva subito una brusca frenata e dal nuovo incontro non sono arrivate novità che lascerebbero presagire una definizione della trattativa. Quindi la Juve potrebbe anche chiudere qui il suo mercato.