Platini: «Mondiali in Qatar importanti per lo sviluppo del calcio»

Michel Platini ha parlato della scelta di disputare i prossimi Mondiali in Qatar

Michel Platini, ex presidente della UEFA, in una intervista a Die Welt ha parlato della decisione che lo portò a scegliere il Qatar come paese ospitante del prossimo Mondiale.

MONDIALI – «È importante per lo sviluppo del calcio avere un Mondiale in Qatar. Ed è proprio per questo che li ho votati, a condizione che i Mondiali si svolgano a dicembre, come ora è il caso».

EUROPEO ITINERANTE – «Se mi pento della decisione di vedere un Europeo itinerante? No, assolutamente, perché questo Europeo svilupperà ulteriormente il calcio in Europa perché verranno costruiti stadi. Paesi come Scozia, Irlanda, Romania o Azerbaigian potranno ospitare lì un giorno gli Europei».

FUTURO – «Ho sempre detto che tengo aperte tutte le mie opzioni. Ma devo anche trovare qualcosa che mi si addica. Che sia una sfida. Ora sto ancora combattendo l’ingiustizia e non mi arrenderò».