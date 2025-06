Platini Shevchenko: alleanza contro Ceferin per una rivoluzione Uefa? Ecco cosa scrivono in Spagna

L’assoluzione giudiziaria di Michel Platini nel caso della presunta frode FIFA potrebbe innescare un vero e proprio terremoto ai vertici del calcio europeo.

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, l’ex numero 10 della Juventus e della nazionale francese, Michel Platini, sarebbe già al lavoro per costruire un fronte d’opposizione all’attuale presidente UEFA, Aleksander Ceferin.

Al suo fianco, una figura di spicco come Andrij Shevchenko, attuale presidente della federcalcio ucraina.

Platini e Shevchenko, che ovviamente necessitano del consenso delle 55 federazioni membre UEFA, starebbero collaborando con Takis Baltakos, ex presidente della federcalcio greca, indicato come possibile leader di questo movimento alternativo. Aleksander Ceferin guida la UEFA ininterrottamente dal 2016, con rielezioni nel 2019 e 2023 avvenute presentandosi come unico candidato. Sebbene il suo mandato scada nel 2027, il gruppo di opposizione intende muovere i primi passi già a settembre 2025, sondando il terreno tra le federazioni. Non è da escludere, secondo le indiscrezioni, il tentativo di presentare una mozione di sfiducia per anticipare la fine della presidenza Ceferin.

Un elemento cruciale in questa potenziale battaglia per la leadership UEFA sarà la posizione della FIFA e del suo presidente, Gianni Infantino. Le cronache recenti descrivono un rapporto teso (“ai ferri corti”) tra Infantino e Ceferin, suggerendo che il presidente della FIFA potrebbe vedere con favore un cambio al vertice dell’organo europeo. Tuttavia, resta da decifrare come Infantino reagirebbe a un ritorno di Platini sulla scena politica calcistica di primo piano.

I due hanno infatti lavorato insieme in UEFA (Platini presidente, Infantino segretario generale) fino alla sospensione del francese nel 2015, un passato che aggiunge complessità a uno scenario già carico di tensione e potenziali colpi di scena per il futuro della governance del calcio europeo.