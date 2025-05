Play Off Serie C: Juve NG, Atalanta U23, Catania e non solo. Ecco chi è passato al secondo turno inter-girone

Play Off Serie C: Juve NG, Atalanta U23, Catania e non solo. Ecco chi passa al secondo turno inter-girone

Si è giocato ieri, domenica 4 maggio, il primo turno inter-girone dei playoff di Serie C, tramite i quali si conoscerà la quarta squadra ad ottenere la promozione in Serie B dopo Entella, Avellino e Padova.

Turno 1 dei play off che ha visto scendere in campo entrambe le Under 23 in corsa per la promozione con la Juventus Next Gen che in trasferta ha superato 5-1 il Benevento, rimasto in dieci dopo 18 minuti per l’espulsione di Berra (punteggio già di 0-1 con gol di Pietrelli a favore della Juve), grazie alle doppiette di Guerra e Cudrig.

Atalanta che, invece, supera il Trento 1-2, anch’essa era in trasferta (e quindi con peggior piazzamento in classifica ed eliminazione in caso di parità) con Vanjia Vlahovic decisivo, insieme a Panada, per portare la qualificazione ai nerazzurri che nel prossimo turno affronteranno l’Albinoleffe (sempre in trasferta).

Passano grazie al miglior piazzamento, e dunque pareggiando nei 90 minuti, Renate e Vis Pesaro, con i primi che non vanno oltre lo 0-0 contro l’Arzignano; e i secondi che in extremis, con un gol al 94’ di Cannavò, pareggiano Pontedera a segno con Corona al 44’, per l’1-1 finale.

Vittoria, ma con qualificazione che sarebbe arrivata anche in caso di parità, anche per il Catania che supera 3-2 il Giugliano in un match rocambolesco, ma che non ha mai visto in pericolo il passaggio del turno dei siciliani.

Inglese sblocca al 9’ poi dopo il gol del pari di De Rosa in chiusura di primo tempo, nella ripresa sono Ierardi e ancora Inglese a portare sul 3-1 il Catania al 60’. Gol del 3-2 di Nepi.

Derby lucano tra Potenza e Picerno che va ai potentini grazie al 2-0 firmato Petrungaro e Raggio, mentre nel girone B l’Arezzo supera 3-1 il Gubbio con i gol di Ravasio (doppietta) e Pattarello.

Di misura i passaggi del turno di Pianese e Giana Erminio, con i primi che hanno superato il Pineto in trasferta (1-0) grazie al gol di Marchesi al 60’ e si apprestano ad affrontare il Pescara nel prossimo turno, mentre la Giana Erminio supera 1-0 la Virtus Verona con la rete al 69’ di Tirelli.

Nel prossimo turno, saranno 6 le gare che si disputeranno, suddivise equamente tra i 3 gironi, tutte in campo mercoledì 7 maggio.

Per il girone A avremo il già citato derby Albinoleffe-Atalanta U23 e Renate-Giana Erminio, con il girone B che ci regalerà Pescara-Pianese e Arezzo-Vis Pesaro e il girone C che vedrà impegnata la Juve Next Gen in casa del Crotone e il Catania in casa contro il Potenza.