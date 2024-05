Playoff Serie B, il Catanzaro batte il Brescia in una partita matta e passa al turno successivo contro la Cremonese

Il Catanzaro batte il Brescia e passa al turno dei Playoff di Serie B. I calabresi adesso dovranno affrontare l’altra squadra lombarda, la Cremonese.

Partita piena di emozioni al Ceravolo: il Brescia va ad un passo dalla vittoria, tenendo il 2-1 fino alla fine, ma al sesto minuto di recupero Alfredo Donnarumma trova il gol che porta la gara ai supplementari. Ai supplementari ci pensa poi Brignola che in mezza rovesciata trova il gol del 3-2. Ultimi affondi del Brescia contro la porta calabrese (che all’ultimo cambia il portiere Fulignati con Sala) e clamorosa chance sprecata da Olzer per il 3-3. nel finale capitan Iemmello mette la firma per il 4-2 finale.