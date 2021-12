Plusvalenze Juve, colpo di scena nell’indagine: la Procura chiama Cristiano Ronaldo

Nel caso plusvalenze che riguarda principalmente la Juve, la Procura federale ha deciso di chiamare anche Cristiano Ronaldo

Come racconta La Gazzetta dello Sport la “carta segreta” sui conti dell’affare Cristiano Ronaldo sta diventando una sorta di mistero ai piani alti del Palazzo di Giustizia. Si tratta di una scrittura privata di cui gli inquirenti sono venuti a conoscenza da una conversazione intercettata tra Federico Cherubini e l’avvocato Cesare Gabasio e che non ancora è stata trovata. «M’informo», avrebbe garantito Arrivabene quando convocato in audizione, mentre lo stesso Cherubini non avrebbe dato indicazioni utili.

La carta dovrebbe contenere una sorta di accordo sugli stipendi posticipati in pandemia o una buonuscita per incentivare il passaggio di CR7 al Manchester United: la procura vuole capire come è stata computata a bilancio e interpellare anche l’altra parte in causa. Difficilmente sarà lo stesso Ronaldo a presentarsi a Torino per eventuali chiarimenti ma i pm potrebbero rivolgersi al Mendes e alla Gestifute, la società che lo gestisce.

