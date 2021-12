Plusvalenze Juve, i Pm non cercano più la “carta segreta”: la situazione

Nell’ambito delle indagine sulle plusvalenze, i Pm avrebbero smesso di cercare la “carta segreta” riguardante la Juventus e Cristiano Ronaldo

Nuovi sviluppi nell’indagine Prisma raccontati da Tuttosport: la carta di Ronaldo non è saltata fuori. E probabilmente non salterà mai fuori visto che i pm hanno rinunciato a cercare il famigerato documento a cui fanno riferimento Federico Cherubini e Cesare Gabasio, avvocato della Juventus, in una delle intercettazioni in mano alla Procura. La carta non è emersa nel mare di documentazione sequestrata dagli inquirenti e – ammesso che sia esistita – la Juve non ha aiutato a trovarla.

Risultato? Se ne riparlerà, eventualmente, in fase dibattimentale ma tutto rimarrà a livello di ipotesi. L’inchiesta, tuttavia, procede velocemente visto che tutto potrebbe chiudersi a febbraio. Al centro delle indagini restano ora le plusvalenze.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24