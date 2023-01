Plusvalenze Juve, inibizioni per Paratici, Agnelli e non solo: tutte le decisioni prese oltre alla penalizzazione per i bianconeri

Ufficiale il -15 in classifica per la Juventus, che ora precipita al dodicesimo posto a quota 22 punti in classifica. Ma non solo.

Come confermato da Sky Sport, infatti, sono arrivate inibizioni per Agnelli (due anni), Arrivabene (due anni), Paratici (due anni e mezzo), Cherubini (un anno e quattro mesi) e Nedved (otto mesi).