Plusvalenze Juve, ritrovata la ‘carta Ronaldo’: l’accusa della Procura

La Procura accusa la Juve per il caso plusvalenze per il falso in bilancio in tre stagione ed è stata ritrovata la ‘carta Ronaldo’.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, quella carta dal valore di 20 milioni sarebbe stata omessa dal bilancio delle scorse stagioni. Secondo il pool di magistrati, il club bianconero avrebbe truccato i bilanci del 2018, 2019 e 2020 con 115 milioni di euro di plusvalenze artificiali.