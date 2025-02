Pobega post Bologna Torino: «La concentrazione ci ha premiato. Obiettivi? Vediamo a fine stagione»

Bologna Torino, il centrocampista Pobega ha parlato ai microfoni di DAZN sulla vittoria conquistata stasera

Il centrocampista del Bologna Pobega ha parlato ai microfoni di DAZN sulla vittoria conquistata contro il Torino.

LE PAROLE – «Gara complicata, con tanti duelli. Siamo stati concentrati fino all’ultimo e questo ci ha premiato. Dobbiamo crescere, poi a fine anno vediamo dove siamo. Sfortunato e ingenuo, li ho rivisti. In allenamento lavoro tanto e in campo do tutto quello che ho».