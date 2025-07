Pobega felice di ritornare al Bologna: «Priorità assoluta ai rossoblu. Non vedo l'ora di ricominciare» - Calcio News 24

Pobega-Bologna, ritorno col sorriso: «Volevo tornare, ora voglio dare continuità al mio percorso»

Il binomio Pobega-Bologna si è ricostituito, e con grande entusiasmo da parte del centrocampista classe ’99. In un’intervista concessa a Sky Sport, Tommaso Pobega ha espresso tutta la sua soddisfazione per il ritorno in maglia rossoblù, evidenziando l’importanza di questo passaggio nella sua carriera: «Sono molto felice, volevo tornare qui e sono contento che ci siamo riusciti. Per me è un passo importante per dare continuità al mio percorso».

Il centrocampista, reduce da un’esperienza altalenante al Milan, ha sottolineato quanto sia stato significativo per lui ritrovare un ambiente familiare e positivo: «È un piacere far parte di questo gruppo, dentro e fuori dal campo. Non è una cosa facile da trovare nelle squadre». Il progetto tecnico del Bologna, ora guidato da Vincenzo Italiano, sembra aver convinto Pobega, che ha ritrovato un allenatore più motivato che mai: «Italiano è ancora più carico di prima. È sempre stato così, ma ora è una guida ancora più importante».

L’asse Pobega-Bologna si rafforza ulteriormente anche grazie agli arrivi di giocatori esperti come Ciro Immobile e Federico Bernardeschi, già inseriti nello spogliatoio: «Le prime impressioni sono state molto positive. Si sono integrati subito e vogliono dare una mano al gruppo per crescere ancora».

A chi gli chiede fino a dove può spingersi il Bologna in questa stagione, Pobega risponde con realismo e ambizione: «Non credo tantissimo, perché il livello della squadra è già molto alto. Questa deve essere la nostra forza: migliorare settimana dopo settimana». L’ex Milan, da poco anche laureato, ricorda l’importanza di prepararsi per ogni evenienza: «Il calcio è imprevedibile, e avere un piano B è fondamentale».

Ma è il successo in Coppa Italia ad aver cambiato la mentalità del gruppo: «Durante l’estate ho sentito tanti compagni e ho percepito tanta motivazione. La Coppa non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza. C’è consapevolezza e tanta voglia di ottenere risultati importanti».

Sugli obiettivi stagionali, per ora, bocche cucite: «Ce li teniamo nello spogliatoio». Ma è chiaro che il progetto Pobega-Bologna punta in alto, con ambizione, coesione e voglia di sorprendere ancora.