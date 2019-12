Pochettino Bayern Monaco, il tecnico non è un candidato: i motivi

Pochettino Bayern Monaco, l’ex tecnico del Tottenham non appare tra i candidati per la panchina tedesca. Ecco i motivi

Mauricio Pochettino si è separato recentemente dal Tottenham ed è alla ricerca di una panchina prestigiosa. Ma non sarà quella del Bayern Monaco, nonostante le recenti voci che lo volevano come candidato.

Secondo quanto fa sapere la Bild, il tecnico non è il profilo ideale per svariate ragioni. In primis per la sua mancanza di filosofia di gioco. Altro motivo non indifferente per la dirigenza è il fatto che non conosca il tedesco.