Pochettino: «Superiori al City, k.o. per due gol fortuiti» – VIDEO

Mauricio Pochettino ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Manchester City: queste le parole del tecnico del PSG

Mauricio Pochettino ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Manchester City. Queste le parole del tecnico del PSG.

«Abbiamo fatto molto bene nel primo tempo e questo ci dà fiducia per il ritorno. In trasferta abbiamo disputato ottime partite contro Barcellona e Bayern Monaco, la cosa più importante è continuare a crederci. Ora abbiamo visto i nostri avversari da vicino e li conosciamo meglio in vista del ritorno quindi prepareremo la partita al meglio. Se guardiamo i gol subiti, sono occasioni che di solito difficilmente terminano con una rete. Sono stati due “incidenti”. Avevamo preparato la partita nel modo giusto e l’approccio lo dimostra, stavamo dominando e giocando bene. Siamo stati superiori al City, ma nel secondo tempo ci è mancata quell’intensità e dovremo migliore su questo aspetto».