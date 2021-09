Psg, Pochettino: «Messi? Può piacere o meno ma devo fare delle scelte»

Mauricio Pochettino parla della sostituzione di Messi e della reazione dell’argentino: ecco le sue dichiarazioni

«Penso che tutti sappiano che abbiamo tanti giocatori molto bravi, con un organico di 35 elementi. Dobbiamo fare delle scelte, pensare al meglio per la squadra e per ogni giocatore. A volte le decisioni vengono prese positivamente, altre meno, ma è per questo che esiste l’allenatore. Può piacere o no. A Messi ho chiesto come stava, mi ha detto che stava bene, non c’è nessun problema».