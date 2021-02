Pochettino e la tegola Verratti: «Non possiamo tornare indietro nel tempo» – VIDEO

Mauricio Pochettino ha parlato dell’infortunio a Marco Verratti

Mauricio Pochettino, allenatore del PSG, in conferenza stampa ha parlato dell’infortunio capitato a Marco Verratti che lo terrà nuovamente lontano dal terreno di gioco.

«Verratti non sarà disponibile per la partita. Se lo fosse stato sarebbe stato in gruppo con gli altri a preparare la partita, ma purtroppo non è così. Risente ancora del colpo subito contro il Marsiglia. Purtroppo non possiamo andare indietro nel tempo. Abbiamo due giocatori importantissimi infortunati, ma sappiamo di avere una squadra capace di lottare per poter vincere queste partite».