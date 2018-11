Pochettino sicuro: «Superiori all’Inter. Barça? Vogliamo vincere al Camp Nou»

Pochettino in conferenza stampa sottolinea la vittoria del Tottenham sull’Inter che riapre il discorso qualificazione

Mauricio Pochettino è più che soddisfatto della vittoria del suo Tottenham a Wembley contro l‘Inter. L’1-0 di Eriksen a dieci minuti dallo scadere stravolge la classifica del girone: adesso è il Tottenham ad essere padrone del proprio destino e, in caso di 3 punti contro il Barcellona, sarà aritmeticamente agli ottavi di finale mandando l’Inter in Europa League. Queste le dichiarazioni del tecnico Pochettino a fine partita ai microfoni di Sky: «L’Inter ha una grande squadra e oggi ha giocato bene, ma noi siamo stati superiori e abbiamo meritato la vittoria. Adesso dovremo giocare l’ultima partita contro il Barcellona e l’Inter ospiterà il Psv, il Barcellona è già qualificato ma sarà una partita molto complicata. Dovremo combattere in campo ed essere al meglio se vogliamo vincere al Camp Nou. E’ la squadra più forte di questo gruppo, ma noi ci proveremo perché nel calcio è tutto possibile se ci provi».

In conferenza stampa Pochettino ha aggiunto queste dichiarazioni: «A Barcellona sarà difficile, tutto è possibile. Abbiamo dei fuoriclasse e ci crediamo, dobbiamo fare del nostro meglio e far vedere un ottimo livello. Ci vorrà il turn over, bisogna avere calciatori che non siano stanchi né fisicamente né mentalmente. Il Barcellona farà giocare sempre i migliori ma non so come prepareranno la partita, noi dobbiamo concentrarci su di noi senza pensare a cosa faranno loro. Di sicuro nessuno regalerà niente. Sconfitta di San Siro? Lì alcuni calciatori erano arrivati solamente all’ultimo momento, solo il lunedì. Non siamo delle macchine e non possiamo avere sempre queste aspettative. Ci vuole tempo per tutto, ora siamo contenti perché i risultati stanno arrivando».