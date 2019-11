Pochettino, nuova panchina già trovata? Si fa avanti una big tedesca

Pochettino, Tottenham già alle spalle? Dalla Germania sicuri: il Bayern Monaco punta il tecnico ex Spurs per la panchina

Dopo appena due giorni dall’esonero, per Mauricio Pochettino potrebbe già esserci spazio per una nuova avventura in panchina. L’indiscrezione, lanciata dalla Bild, lo vorrebbe sulla panchina del Bayern Monaco.

Secondo la testata tedesca, i dirigenti del club bavarese Rummenigge e Salihamidzic si sarebbero incontrati con gli agenti dello stesso allenatore. Pochettino si iscrive di diritto al casting per la guida tecnica della squadra.