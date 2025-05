Podolski lascia il calcio? Ancora no. Rinnovo con il Gornik Zabre per l’ex Inter, Arsenal e Bayern. L’annuncio del club

Lukas Podolski ha rinnovato il suo contratto con il Górnik Zabrze fino al 30 giugno 2026, confermando la sua intenzione di concludere la carriera calcistica in Polonia, ma non immediatamente.

L’attaccante tedesco, campione del mondo nel 2014, ha dichiarato: «Górnik e questa regione sono casa mia! Sono cresciuto qui e da qui provengo. Concluderò qui la mia carriera. Per me è stata una decisione molto difficile, ma a un certo punto bisogna dire basta. Ma non adesso!».

Arrivato al Górnik Zabrze nel 2021, Podolski ha militato in club come Arsenal, Bayern Monaco, Inter e Galatasaray, in Polonia ha disputato 116 partite, segnando 25 gol e fornendo 22 assist. Nella stagione in corso, ha realizzato 5 gol e 3 assist. Il Górnik Zabrze è il secondo club per numero di presenze nella carriera di Lukas, preceduto solo dal Colonia con 181 partite.

Oltre alla carriera calcistica, Podolski ha intrapreso un’attività imprenditoriale in Germania, aprendo una catena di kebab chiamata Mangal Döner. Con 40 ristoranti in tutta la Germania, ha ammesso che questa attività è più redditizia dei contratti firmati all’apice della sua carriera calcistica.

Il rinnovo con il Górnik Zabrze testimonia l’impegno di Podolski nel club polacco e la sua volontà di concludere la carriera calcistica in un ambiente che considera casa. I tifosi del Górnik Zabrze possono quindi continuare a godere delle sue prestazioni sul campo per almeno un’altra stagione.