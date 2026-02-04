Pogba è stato escluso dalla lista UEFA del Monaco! Thiago Scuro esce allo scoperto, annuncio sul francese che non lascia dubbi

Pogba è stato escluso dalla lista UEFA del Monaco! Le parole del DG Thiago Scuro sulle condizioni dell’ex centrocampista della Juventus

Quella che doveva essere la stagione della rinascita nel Principato si sta trasformando nell’ennesimo capitolo di un calvario medico che sembra non avere fine. Paul Pogba non parteciperà alla fase a eliminazione diretta della Champions League. La notizia, anticipata dall’autorevole emittente francese RMC Sport, è caduta come un macigno sulle speranze dei tifosi monegaschi e degli estimatori del “Polpo”. L’AS Monaco ha preso una decisione drastica e sofferta: l’ex stella di Juventus e Manchester United è stato ufficialmente escluso dalla lista UEFA consegnata dopo la fine del mercato invernale.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Il motivo: il polpaccio non dà tregua

Nessuna scelta disciplinare, nessuna bocciatura tecnica. Alla base dell’esclusione c’è, ancora una volta, la fragilità fisica del centrocampista. Pogba sta combattendo da settimane con un fastidioso infortunio al polpaccio che ne sta rallentando il rientro in gruppo. Non potendo offrire garanzie di tenuta nel breve periodo, la società biancorossa ha preferito non occupare uno slot prezioso in lista, lasciando spazio a giocatori pronti a scendere in campo nell’immediato per le sfide decisive in Europa. Per Pogba, dunque, la Champions League sarà solo da spettatore in tribuna.

La conferma di Thiago Scuro

A spegnere ogni possibile speculazione e a chiarire la strategia del club è intervenuto Thiago Scuro. Il Direttore Generale del Monaco ha spiegato la linea della massima prudenza adottata con il francese. «Lo staff medico è concentrato sulla ricerca di soluzioni, innanzitutto per farlo tornare in campo il prima possibile. Paul deve riprendersi dall’infortunio al polpaccio», ha dichiarato Scuro.

Le parole del dirigente delineano un quadro chiaro: l’obiettivo primario non è forzare i tempi per una singola partita europea, ma recuperare l’atleta affinché possa tornare a essere un fattore, forse solo per il finale di campionato. Il ritorno del “Polpo” ai suoi livelli resta, per ora, un rebus irrisolto.