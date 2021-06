Pogba Juve, il Manchester United ha fissato il prezzo per il francese

Pogba Juve: lo United ha fissato il prezzo. Un’unica strada per Cherubini per provare a riportare il francese a Torino

Il Manchester United chiede 80 milioni per lasciare andare Pogba, che ha il contratto in scadenza nel 2022: il rinnovo è lontano e i Red Devils sono entrati nell’ottica di venderlo.

La Juve ci pensa sempre e il ritorno di Allegri rappresenta un fattore importante ma al momento 80 milioni sono troppi. Non per il PSG che dopo il colpo Donnarumma potrebbe fare il bis con Raiola. Tanti, in tal senso, gli incontri tra Al-Khelaifi e l’agente italo-olandese. La strada, forse l’unica per i bianconeri, potrebbe essere lo scambio con Ronaldo. Lo scrive il Corriere dello Sport.