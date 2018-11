Pogba dopo la Juve: «Non ho esultato al gol, era troppo strano. Tornare? Vedremo…»

Paul Pogba, centrocampista del Manchester United, ha parlato dopo la vittoria degli inglesi in casa della Juventus

Standing ovation a fine partita, grande boato al suo ingresso in campo e al momento della lettura delle formazioni: l’Allianz Stadium non ha dimenticato il ‘suo’ Polpo, Paul Pogba. Il centrocampista del Manchester United è tornato per la prima volta da avversario e ha inflitto alla Vecchia Signora la prima sconfitta stagionale. Il risultato non ha intaccato il rapporto di affetto tra il popolo juventino e il centrocampista francese che, stando alle ultime voci, tra gennaio e giugno potrebbe tornare alla Juventus.

Fabio Paratici e Pavel Nedved non hanno escluso questa possibilità e lo stesso Massimiliano Allegri ha lodato le qualità del suo ex giocatore. Paul Pogba ha parlato ieri sera a Sky Sport dopo la partita e ha ammesso di aver avuto delle difficoltà ad esultare dopo il gol dell’1-2: «Sono molto contento perché per noi contava vincere ma sono anche contento per l’accoglienza che mi hanno riservato i tifosi della Juventus, sono stato accolto bene e sono felice. Sul gol del 2-1 non ho festeggiato perché era troppo strano. Ho rivisto troppa gente che conosco. Tornare alla Juve? Si vedrà, per il momento sono al Manchester United. Se ne parla tanto…».

Leggi anche: JUVE, CHE ACCOGLIENZA PER PAUL POGBA – VIDEO