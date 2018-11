Per Pogba i tifosi bianconeri hanno preparato un’accoglienza speciale: il francese, emozionato, ha risposto salutando i suoi ex tifosi

Serata importante ed emozionante per Pogba: il Polpo, infatti, è tornato in quella che ha definito casa sua. Con il suo Manchester United sfiderà la Juventus, la società che ha creduto in lui e lo ha reso grande. Al momento della sua entrata in campo sono partiti tantissimi applausi e un grande boato per l’ex centrocampista. Anche un coro per lui, con i tifosi bianconeri che si sono messi a cantare “Quanto è forte Pogba”: il francese ha risposto salutando in maniera convinta e partecipata i suoi ex fan.