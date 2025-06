Pogba, lacrime di liberazione al momento della firma con il Monaco – VIDEO

Le lacrime di Pogba al momento della firma con il Monaco: dopo due anni lontano dai campi tornerà a giocare e non trattiene l’emozione

Lacrime di emozione e di liberazione per Paul Pogba, che torna ufficialmente a giocare dopo quasi due anni lontano dai campi. Il centrocampista francese ha firmato un contratto biennale con il Monaco, chiudendo un capitolo difficilissimo della sua carriera segnato dalla lunga squalifica per doping ricevuta durante la sua seconda avventura con la Juventus. Al momento della firma, Pogba non è riuscito a trattenere le lacrime, consapevole di quanto fosse a un passo dall’addio forzato al calcio.

Il club monegasco ha ufficializzato l’accordo a parametro zero, accogliendo a braccia aperte un giocatore che, prima della sospensione, era considerato uno dei centrocampisti più forti al mondo. Pogba non disputa una partita ufficiale dal settembre 2023 e ha vissuto mesi di isolamento sportivo e grande sofferenza. Ora però può ripartire, e lo farà in patria, in Ligue 1, con l’obiettivo dichiarato di tornare ai suoi livelli.

La stagione 2025-26 sarà cruciale per rilanciarsi, ritrovare ritmo partita e mostrare che il talento non è mai sparito. Pogba, 31 anni, ha già messo nel mirino un grande obiettivo: riconquistare un posto nella Nazionale francese in vista dei Mondiali 2026, che si giocheranno tra Stati Uniti, Canada e Messico. La strada è lunga, ma Deschamps lo stima e sa cosa può dare un Pogba in forma.

Il Monaco, dal canto suo, scommette su un profilo di grande esperienza e personalità, che può dare qualità e leadership a centrocampo. Un ritorno in grande stile è tutto ciò che Pogba desidera. E dopo aver toccato il fondo, ha finalmente la possibilità di risalire.