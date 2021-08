Pogba lascia il Manchester United: futuro al PSG con Ronaldo?

Dalla Spagna sono sicuri che Pogba lascerà il Manchester United. La Juve è pronta a sfidare due top club per il francese

Pogba lascerà il Manchester United al termine della prossima stagione e scatenerà un’asta di mercato tra Juve, PSG e Real Madrid.

A riferirlo dalla Spagna è As, secondo cui il francese avrebbe deciso di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2022. Per il Daily Star Pogba vorrebbe accasarsi al Real Madrid, mentre per Sky Sports Uk andrà al PSG insieme a Ronaldo. La Juve da tempo sogna il gran ritorno.

