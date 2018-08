La Juventus pensa già al mercato che verrà. I bianconeri vogliono ancora Pogba, Milinkovic-Savic e Adrien Rabiot

La Juventus pensa già al prossimo calciomercato. Nemmeno il tempo di chiudere la sessione estiva 2018/2019 che è già tempo di pensare al futuro. I bianconeri cercano un nuovo centrocampista e gli obiettivi sono sempre gli stessi. La Vecchia Signora infatti non ha perso di vista Paul Pogba, Sergej Milinkovic-Savic e Adrien Rabiot. Marotta e Paratici continueranno a seguire i tre centrocampisti anche nella stagione appena cominciata e in estate potrebbero lanciare l’assalto ad almeno uno dei tre.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Beppe Marotta e Fabio Paratici la prossima stagione vogliono portare a casa un top player in mediana. Adrien Rabiot è il più appetibile: il centrocampista del PSG, conteso anche da Barcellona, Inter e Milan, può andare via a parametro zero e fa gola alla Juventus. Paul Pogba è un vecchio pallino e potrebbe andare via per un prezzo importante ma non eccessivo. Milinkovic-Savic rimane il più caro, con Lotito che chiede oltre 120 milioni di euro per lasciare andare il suo centrocampista. Il presidente della Lazio, nelle ultime ore, avrebbe rifiutato un’offerta da 95 milioni di euro da parte del Real Madrid per il Sergente, destinato al rinnovo.