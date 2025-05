Verso Psg Inter, Pogba si espone e crede nei nerazzurri: «Ecco quanto finirà la finale di Champions League»

Verso Psg Inter, Pogba si espone e crede nei nerazzurri. Ecco il pronostico dell’ex centrocampista di Juve e Psg

Nato a Parigi, cresciuto nelle giovanili del Psg ed ex Juventus. Sembra tutto sin troppo scontato nel giudizio di Pogba sul match di questa sera, eppure, il Polpo, interpellato da 433 ha predetto la vittoria dell’Inter nella finale di Champions.

Un pronostico sorprendente che non farà piacere ai tifosi parigini che sognano la prima Champions League della loro storia, ma che promette di far discutere anche tra i tifosi di fede bianconera, ultimo club in cui il centrocampista francese ha militato prima del divorzio dovuto al doping.

Per Pogba anche un pronostico sul risultato esatto del match, che secondo il centrocampista finirà 2-1 per i nerazzurri.