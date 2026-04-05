Pogba di nuovo a disposizione del Monaco! L’ex Juve convocato per il Marsiglia dopo l’assenza di quattro mesi

Paul Pogba ritrova la convocazione con il Monaco: nella sfida contro il Marsiglia il ritorno in lista dopo quattro mesi

Buone notizie per Paul Pogba e per il Monaco: dopo quattro mesi di stop per un infortunio al polpaccio, il centrocampista classe 1993 torna finalmente tra i convocati in vista della sfida contro il Marsiglia, in programma domani, lunedì 6 aprile. Il francese non scende in campo dal 5 dicembre, giorno della sconfitta per 1-0 contro il Brest, e il suo rientro rappresenta un segnale importante per la squadra monegasca.

Durante la sosta per le nazionali, Pogba ha lavorato stabilmente con il gruppo, completando il percorso di recupero e ritrovando la condizione necessaria per essere nuovamente a disposizione. Ora è pronto a dare il suo contributo nella fase decisiva della stagione, con il Monaco che conta sul suo ritorno per alzare il livello tecnico e di esperienza in mezzo al campo

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PAROLE POCOGNOLI – «Pogba si sta allenando con la squadra fin dall’inizio della sosta delle nazionali. Non ci sono state ricadute durante i carichi di lavoro. Mancano ancora tre sessioni di allenamento e se i progressi continueranno in questo modo, farà parte del gruppo. Per il momento, tutto procede per il meglio».