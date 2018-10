Politano, i segreti dell’Inter: «La rimonta col Tottenham ci ha resi forti»

Le parole di Matteo Politano ai microfoni di SportMediaset in cui analizza il bilancio delle prime 10 partite con l’Inter

A suon di prestazioni Matteo Politano ha conquistato subito la fiducia del tecnico Spalletti con la maglia dell’Inter. La grande emozione della Champions, il primo gol in nerazzurro e le 10 presenze stagionali tra i temi toccati dall’ex Sassuolo nell’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di SportMediaset: «Non è stato facile esordire in questo nuovo ambiente, ma poi con il passare del tempo è andata sempre meglio. Adesso posso dire di essere molto contento della mia scelta fatta in estate. L’Inter è un’altra categoria rispetto a Sassuolo, giocare a San Siro cambia tutto».

Prosegue Politano: «Per non parlare dell’effetto speciale che ti fa la Champions League, giocare la Champions è fantastico e scendere in campo di fronte a 60mila persone fa un effetto speciale. Siamo tutti molto contenti della presenza dei nostri tifosi, cerchiamo ogni giorno di rendere loro orgogliosi di noi. La vittoria contro il Tottenham è stata fondamentale. Quella rimonta ci ha resi consapevoli della nostra forza e da lì in poi la stiamo dimostrando ogni giorno. Tra i segreti di queste sei vittorie consecutive sicuramente c’è il lavorare duro come stiamo facendo durante gli allenamenti, Spalletti è un tecnico che lavora tanto sul campo e questa è la cosa più importante».