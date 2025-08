Politano: «Con Conte si corre, ma siamo pronti. De Bruyne ha portato entusiasmo»

Le parole di Politano: «Questo è il Napoli più forte di sempre? Probabilmente sì, ma lo dobbiamo dimostrare sul campo»

Matteo Politano ha fatto il punto sul precampionato del Napoli ai microfoni di Sky Sport. L’esterno azzurro ha parlato delle sue condizioni fisiche, dell’arrivo dei nuovi compagni e del ritorno in Champions League, con uno sguardo al lavoro quotidiano con Antonio Conte.

CONDIZIONI FISICHE – «Adesso sto bene, già da quando abbiamo ricominciato il ritiro ho ripreso con la squadra. Sono contento di essere rientrato il prima possibile, sto cercando di recuperare il tempo perso nel primo ritiro».

LE AMICHEVOLI ESTIVE – «Positive, sappiamo che è importante mettere minuti nelle gambe e queste amichevoli servono a questo, soprattutto per i nuovi, per farli entrare nei nostri meccanismi».

I NUOVI ARRIVATI – «C’è poco da dire, sono giocatori giovani ma esperti, soprattutto De Bruyne che ha portato entusiasmo e uno stile di gioco diverso. Siamo contenti di averlo con noi, gli altri ragazzi hanno portato entusiasmo nella squadra. Li abbiamo accolti al meglio».

DE BRUYNE PIÙ CALMO DI LUKAKU E MERTENS? – «Sì, è molto silenzioso, anche se è simpatico anche lui. Poi in campo è un campione assoluto, ma anche fuori».

LE PRIME IMPRESSIONI SU LUCCA – «Lorenzo è un giocatore importante, comunque ha struttura, ha stazza, è bravo a tenere tanti palloni. È un giocatore simile a Lukaku, fondamentale: è arrivato bene, si sta mettendo in gioco, sta cercando di assimilare le nostre giocate. Sappiamo l’importanza delle nostre prime punte, speriamo di metterli a nostro gioco».

È IL NAPOLI PIÙ FORTE IN CUI HAI GIOCATO? – «Potenzialmente sì, ma è il campo che lo dimostrerà. Abbiamo vinto due scudetti, sarà difficile ripetersi ma l’obiettivo minimo è competere per tutte e tre le competizioni».

RITORNO IN CHAMPIONS – «C’è grande entusiasmo nel tornare in Champions. Sappiamo di avere un organico per giocarcela con chiunque, siamo contenti del lavoro che stiamo facendo, della rosa, ora aspettiamo agosto per iniziare il campionato».

SU CONTE – «È sempre uguale, sempre carico a pallettoni. Tanta corsa e tanti allenamenti, sta bene ed è abbastanza sereno».