Matteo Politano parla dell’avvio perfetto in campionato del suo Napoli: le dichiarazioni dell’attaccante nerazzurro

Matteo Politano, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

PARTENZA SERIE A – «Dobbiamo proseguire con la stessa intensità, mentalità, con la voglia di vincere e di saper soffrire anche come abbiamo fatto a Firenze. Quest’anno siamo partiti bene, abbiamo mantenuto l’equlibrio in campo anche nei momenti di difficoltà. Questo significa che siamo un gruppo unito che ha qualità ma anche carattere».

SPALLETTI – «L’ho trovato molto carico, entusiasta di allenare il Napoli. E’ un tecnico che ci sta trasmettendo tutta la sua esperienza e la sua forza mentale. Il mister parla molto poco a fine gara, si complimenta con tutti e poi il martedì analizza la partita. E’ un uomo molto sicuro e ci conferisce fiducia sempre. Dopo la delusione dell’anno scorso c’era molto rammarico tra di noi. Spalletti è stato bravissimo a risollevare il morale e darci la carica per riscattarci».

OSIMHEN – «Victor è un ragazzo splendido che si allena con impegno enorme. La sua forza la vediamo quotidianamente, è uno degli attaccanti più forti in assoluto».

RAZZISMO FIORENTINA NAPOLI – «Questa gente che si comporta in questo modo non dovrebbe entrare più allo stadio. Siamo nel 2021 ed è inammissibile ascoltare ancora insulti e cori razzisti. Spero si trovino soluzioni le adeguate punizioni per chi si rende protagonista di questi atti di inciviltà».