Politano: «Sogno lo Scudetto col Napoli. Inter? Anni non belli»

Matteo Politano, esterno del Napoli, ha parlato ai microfoni di napolimagazine.com degli ultimi anni della sua carriera e del futuro con la maglia azzurra.

NAPOLI – «Segnare il gol Scudetto qui a Napoli sarebbe un bel sogno da realizzare. Cercavo un rilancio dopo mesi non bellissimi con l’Inter. Sono arrivato qui con grande entusiasmo. Spero che la piazza possa essere l’ideale per continuare ad affermarmi anche in futuro».

NAZIONALE – «Cercherò di dare sempre tutto e poi sarà Mancini a decidere. Sto cercando di fare bene col Napoli, poi si vedrà visto che so che non è facile. Punto all’Europeo, ma ci sono tanti giocatori bravi».