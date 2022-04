Polonia, Boniek su Zalewski: «È monitorato dal CT»

Boniek sul giocatore della Roma Zalewski: «È monitorato dal CT». E parla già dei gironi del Mondiale, pur non avendo ancora ottenuto il pass

Zalewski giocherà nella nazionale polacca? Ha risposto a questa ed altre domande il vicepresidente della UEFA Zibi Boniek. Ecco le sue parole al Messaggero.

SORTEGGIO – «Siamo nel girone di Argentina, Emriati Arabi Uniti e Messico. Abbiamo le nostre chance. Sarà fondamentale la condizione: se Lewandowski, Zielinski e Szczesny saranno in forma, avremo la possibilità di divertirci».

ZALEWSKI – «Nicola è certamente un calciatore monitorato. So che il CT lo sta seguendo e verrà a Roma per vederlo giocare dal vivo. Il ragazzo ha le caratteristiche per fare bene: tecnica di base, velocità, salta l’uomo. Mourinho gli ha ritagliato questo nuovo ruolo di laterale, nel quale sta facendo benissimo. Ha un futuro roseo davanti a sé, dipende da lui saperlo sfruttare».