Portanova ha un rammarico per il Napoli: «Gestione Conte perfetta ma al completo e con questo allenatore avrebbe fatto un altro tipo di campionato!»

Portanova, ex difensore italiano, ha espresso questo pensiero nei confronti del Napoli e della stagione falcidiata dagli infortuni

La corsa scudetto si infiamma e il Napoli, guidato da Antonio Conte, è pronto a lanciare la volata decisiva. Intervenuto ai microfoni della trasmissione radiofonica Napoli Magazine Live su Radio Punto Zero, l’ex difensore azzurro Daniele Portanova ha analizzato il momento d’oro dei partenopei, inquadrando il delicato incrocio con il Milan, l’inaspettata frenata della capolista Inter e gli imminenti impegni della Nazionale.

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IL CALO DELL’INTER E GLI INFORTUNI «Cosa sta bloccando l’Inter in questa fase di stagione? Non lo so, ma il grande vantaggio forse ha fatto calare l’attenzione. Strano però, a certi livelli difficilmente abbassi la tensione. Anche l’Inter però sta pagando gli infortuni in questo momento».

LA GESTIONE DI CONTE E IL MIRACOLO SPORTIVO «Il Napoli sta meglio di Milan e Inter? Sì, ma lo dicevamo anche mesi fa. Il Napoli ha accusato l’assenza di tanti giocatori importanti, ma per fortuna abbiamo scoperto dei giovani interessanti. La gestione di Conte è stata perfetta, ora si sta evidenziando ancora di più. Il Napoli è lì nonostante tutto, il miracolo sportivo è ancora possibile».

IL RIENTRO DI DI LORENZO E LA SFIDA AL MILAN «Quanto sarà importante il rientro di Di Lorenzo? Molto, ma il Napoli al completo con questo allenatore avrebbe fatto un altro tipo di campionato, l’ho sempre detto. Tutti i giocatori rientranti hanno voglia di dimostrare il loro valore, aiuteranno molto il Napoli. Contro il Milan sarà una partita molto importante. Ora bisogna pensare solo alla prossima partita, per sognare il Napoli deve vincerle tutte o quasi. Contro il Milan si capirà chi potrà dare fastidio all’Inter».

LA SPINTA DEL MARADONA E L’UNITÀ DEL GRUPPO «Per fortuna il Napoli potrà giocare in casa, la spinta del Maradona sarà fondamentale. Inter, Milan o Napoli, chi ha più motivazioni? Tutte, ma l’Inter al momento sta avvertendo la pressione. Ma al Napoli non deve interessare questo, deve vincere le sue partite. Non so chi sta meglio ora, forse il Napoli è in leggero vantaggio sul Milan grazie alla gara in casa e al gruppo unito. Gli azzurri sono sempre uniti, non vedo la stessa cosa altrove. L’unità di intenti ti fa sognare, poi Conte è un allenatore vincente e incide sempre tanto».

L’ITALIA E L’OBBLIGO MONDIALE «Italia-Irlanda del Nord? A prescindere dai giocatori, bisogna andare ai Mondiali assolutamente. Dovranno giocare con il sangue agli occhi».