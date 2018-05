Portiere Juventus, non c’è solamente Perin nei pensieri della Vecchia Signora: Mirante del Bologna, Consigli del Sassuolo e Marchetti della Lazio sono le alternative

La Juventus perderà Gianluigi Buffon. Come nuovo leader ha trovato già Giorgio Chiellini, ma serve un nuovo portiere. Mattia Perin è il nome numero uno, ma le piste alternative sono già pronte e portano a portieri italiani. Federico Marchetti, Antonio Mirante e Andrea Consigli sono i tre giocatori che la Juventus ha messo nel mirino per la porta 2018-19. Dei titolari che possono fare la riserva, anche se la Juve ha già mostrato come i secondi portieri abbiano molto spazio tra i titolari. Chi ci sarà alle spalle di Wojciech Szczesny? Ce lo dirà il mercato, i nomi sono molti.

Come detto, Perin è in cima alla lista e la Juve ha le contropartite tecniche (Mandragora o Audero) per riuscire a convincere il Genoa. Consigli invece è un’idea delle ultime settimane. Con il Sassuolo viene da un mese in cui è diventato insuperabile, ne sanno qualcosa l’Inter e il Milan. Marchetti invece è l’alternativa a basso costo, perché si libererà a zero dalla Lazio e conosce già Massimiliano Allegri. Mirante servirebbe per la rosa: il portiere del Bologna è cresciuto nel vivaio bianconero. La caccia al portiere è aperta.