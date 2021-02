Porto, Conceicao avverte la Juve: «In Champions ci trasformiamo»

Conceicao ha parlato alla viglia della sfida di Champions League tra il suo Porto e la Juventus in programma domani

Conceicao, allenatore del Porto, ha parlato a Sky Sport della sfida contro la Juve in programma domani.

«Abbiamo fatto partite molto molto interessanti a livello difensivo e offensivo. Bisogna essere forti, noi abbiamo fatto buone gare in Champions. In campionato non sta andando tanto bene, soprattutto in casa. Lasciamo troppo spazio all’avversario. In Champions abbiamo un atteggiamento diverso. Domani è una partita diversa, ogni gara ha la sua storia. Giochiamo contro una delle più forti del mondo con giocatori fantastici. Dobbiamo avere la consapevolezza che abbiamo davanti campioni, dobbiamo essere solidi e difendere».