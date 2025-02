Porto, Djalo: «Abbiamo tutto per battere la Roma. Futuro alla Juve? Rispondo così»

Le parole di Tiago Djalo, difensore centrale del Porto, in vista della sfida di Europa League contro la Roma. Tutti i dettagli

Tiago Djalo ha parlato in conferenza stampa in vista di Porto-Roma di Europa League.

ROMA – «La Roma gioca bene ma se saremo concentrati fin dal primo minuto avremo buone possibilità di vincere. La Roma ovviamente verrà qua per la vittoria, ma anche noi abbiamo quell’obiettivo. Noi comunque dovremo solo concentrarci sul nostro lavoro e non sugli avversari».

NUOVO ALLENATORE – «Il nuovo tecnico ha portato più energia alla squadra, noi dobbiamo solo adattarci a ciò che chiede l’allenatore. Ci sono due partite davanti a noi, ma pensiamo solo a vincere quello di domani perché abbiamo tutto per farlo».

PREPARAZIONE – «Oggi è semplice conoscere tutte le squadre che affronti… L’allenatore sa cosa fare e noi sappiamo cosa vuole, abbiamo pianificato la partita ma dovremo solo essere noi stessi. Ripeto, abbiamo la giusta qualità per vincere».

JUVE – «Io sono qua in prestito, ma non è il momento di pensare al domani. Sono concentrato solo sul dare il massimo in campo fino alla fine della stagione. Non ha senso pensare ora al futuro, abbiamo davanti una partita molto importante e devo concentrarmi solo su quella».