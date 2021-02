Porto, infortunio Nanu: via in ambulanza. In dubbio per la Juve?

Grande spavento per il Porto durante il match con la Belenense: un’ambulanza è infatti dovuta intervenire in campo per soccorrere Nanu

Momenti di terrore in campo tra la prossima avversaria in Champions League della Juve, il Porto, e la Belenense. Dopo un’azione in area infatti, il terzino Nanu si è scontrato con Kriticiuk.

Con il terzino svenuto in campo è dovuta intervenire l’ambulanza per soccorrerlo, ma attraverso le immagini di Sport TV, è stato possibile notare come il giocatore, trasportato in barella, avesse già ripreso i sensi.

