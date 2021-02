Porto Juve, i convocati di Pirlo: tornano Ramsey e Dybala

Andrea Pirlo ha diramato la lista dei convocati per gli ottavi di finale d’andata contro il Porto in programma domani sera

Ramsey e Dybala fanno parte della lista dei convocati della Juventus per la sfida col Porto di domani. Il primo, come annunciato da Pirlo in conferenza, è pronto per scendere in campo, mentre il secondo è stato convocato ma non è pronto per giocare.

Out Cuadrado e Arthur.

Questi i convocati: Szczesny, Pinsoglio, Buffon; Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Bonucci, Demiral, Di Pardo, Frabotta; Ramsey, McKenni, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Fagioli, Kulusevski; Ronaldo, Morata, Dybala.