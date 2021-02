Porto Juventus, Uribe: «Ronaldo il migliore al mondo. Bianconeri grande squadra»

Mateus Uribe ha parlato in vista di Porto-Juventus di questa sera

Mateus Uribe, centrocampista colombiano del Porto, ha parlato ai canali ufficiali del club lusitano in avvicinamento al match di Champions con la Juventus.

MATCH – «Il mister e il suo staff hanno studiato bene i nostri avversari e ci hanno dato le giuste indicazioni. Giocheremo contro una grande squadra che ha giocatori di enorme esperienza, che hanno disputato tante volte la Champions League. Forse a noi questo manca ma abbiamo giocatori di grande qualità e personalità, siamo umili ma anche ambiziosi».

AFFRONTARE RONALDO – «Per me è un orgoglio. È un giocatore che ho sempre ammirato moltissimo, per me il migliore al mondo e uno dei migliori della storia. Ma prima viene il senso di appartenenza verso il Porto, poi la felicità di affrontare Cristiano».