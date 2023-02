Porto, Pepe: «Inter? Siamo fiduciosi, mancano ancora novanta minuti in casa»

Pepe Aquino, attaccante del Porto, ha parlato ai microfoni di ESPN in merito alla sfida di ritorno contro l’Inter di Inzaghi

Pepe Aquino, attaccante del Porto, ha parlato ai microfoni di ESPN.

PAROLE – «Abbiamo fatto una grande partita con l’Inter ed abbiamo avuto occasioni per segnare, ma non siamo andati via da Milano con il risultato che volevamo. Entrambe vogliamo andare ai quarti, è una partita di 180 minuti, ne mancano ancora 90 in casa. Siamo fiduciosi, anche se dobbiamo migliorare nell’ultimo terzo di campo perché conosciamo la qualità che abbiamo. Ci è mancato l’ultimo dettaglio per segnare e basta».