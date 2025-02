Porto-Roma: dove vederla, orario e probabili formazioni

All’Estadio do Dragao andrà in scena la sfida di Europa League Porto-Roma: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

All’Estadio do Dragao di Porto si giocherà la gara valevole per l’andata del playoff di Europa League tra Porto-Roma. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

PORTO (4-3-3): Diogo Costa; Francisco Moura, Otávio, Djaló, João Mário; Eustáquio, Nico González, Varela; Pepê, Fábio Vieira, Namaso. All. Anselmi.

ROMA (3-5-2): Svilar; N’Dicka, Hummels, Mancini; Angeliño, Pellegrini, Paredes, Koné, Saelemaekers; Dybala, Dovbyk. All. Ranieri.

Orario e dove vederla in tv

Porto-Roma si gioca alle ore 21:00 di giovedì 13 febbraio per l’andata del playoff di Europa League. Verrà trasmessa in diretta in esclusiva su Sky Sport. In streaming sarà disponibile anche su Sky Go e Now Tv.