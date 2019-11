Portogallo, il CT Santos: «Ronaldo convocato perché sta bene, giocherà»

Portogallo, il commissario tecnico Santos toglie tutti i dubbi sull’impiego di Ronaldo: «Se è qui è perché sta bene, giocherà»

Fernando Santos, commissario tecnico del Portogallo, ha fugato qualsiasi dubbio sul possibile impiego di Cristiano Ronaldo nella prima gara delle selezione lusitana contro la Lituania.

«Se l’ho convocato è perché è tutto a posto, sta bene, e giocherà. Tutti vogliono parlare di lui perché è il miglior giocatore del mondo, ma io non sono qui per parlare di Ronaldo ma di Portogallo-Lituania: non rispondo più a nessuna domanda su di lui», le parole dell’allenatore.