Portogallo-Italia femminile: dove vederla, orario e probabili formazioni

Allo Stade de Genève va in scena la sfida tra Portogallo-Italia femminile: le ultimissime di formazione con orario e dove vedere il match

Allo Stade de Genève di Ginevera, in Svizzera, si giocherà la seconda giornata della fase a gironi degli Europei femminili 2025 con la sfida tra Portogallo-Italia femminile. Si tratta di una partita già decisiva per le sorti del girone, con entrambe le squadre che puntano a ottenere punti fondamentali in chiave qualificazione alla fase a eliminazione diretta. L’Italia arriva a questa sfida con grandi aspettative e la voglia di confermarsi dopo la prima vittoria contro il Belgio, mentre il Portogallo vuole confermare i progressi mostrati nelle ultime competizioni internazionali. L’atmosfera allo stadio si preannuncia caldissima, con il pubblico pronto a sostenere le proprie beniamine in un match che si prospetta intenso, già decisivo ed emozionante.

Le probabili formazioni

Portogallo (3-5-2): Teixeira Pereira; Diana Gomes, Costa, Fatima Pinto; Borges, Jacinto, Norton, Tatiana Pinto, Amado; Jessica Silva, Diana Silva. Ct: Neto.

Italia (3-5-2): Giuliani; Lenzini, Salvai, Linari; Di Guglielmo, Caruso, Giuliano, Severini, Boattin; Cantore, Girelli. Ct: Soncin.

Entrambi i commissari tecnici confermano il modulo a tre in difesa e un centrocampo folto, con l’obiettivo di controllare il ritmo del gioco e supportare al meglio il reparto offensivo. Occhi puntati su Girelli e Jessica Silva, due delle stelle più attese della serata internazionale.

Orario e dove vederla

La sfida tra Portogallo-Italia femminile si giocherà lunedì 7 luglio 2025 alle ore 21:00. Il match sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai Sport (canale 58) e sarà disponibile anche in streaming gratuito su RaiPlay, per non perdere neppure un minuto della seconda partita delle azzurre agli Europei. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di calcio femminile e per chi vuole sostenere le Azzurre in questa importante avventura continentale.