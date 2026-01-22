Posch Mainz, ufficiale l’addio al Como: il comunicato dei due club, svelata la formula per il trasferimento in Germania del difensore

Le strade del Como e di Stefan Posch si dividono. Dopo un’esperienza in riva al lago, il difensore austriaco saluta la Serie A per fare ritorno in un campionato che conosce alla perfezione: la Bundesliga tedesca. L’operazione è stata ufficializzata nelle scorse ore con un doppio passaggio burocratico che ha coinvolto anche il Bologna. Il club lariano, infatti, ha prima confermato l’attivazione dell’obbligo di riscatto che ha reso definitivo l’acquisto del cartellino dai rossoblù emiliani, per poi girare immediatamente il giocatore in prestito all’FSV Mainz 05 fino al termine della stagione corrente.

Per il centrale classe 1997 si tratta di un “ritorno al futuro”. Dopo tre anni e mezzo trascorsi nel massimo campionato italiano, vestendo le maglie di Bologna, Atalanta e infine Como, il gigante di 190 centimetri ha scelto di ripartire dalla Germania. A Magonza, Posch porterà in dote un bagaglio di esperienza internazionale notevole: nel suo curriculum figurano infatti ben 126 partite ufficiali disputate con il TSG Hoffenheim, oltre alle 94 presenze collezionate in Italia. Una mossa di mercato che garantisce al club tedesco un rinforzo pronto all’uso e di sicura affidabilità fisica e tattica.

Il Mainz ha accolto con entusiasmo il nuovo acquisto, assegnandogli la maglia numero 4. L’obiettivo dei tedeschi è sfruttare la solidità del ventottenne per blindare la difesa. Ad accoglierlo nello spogliatoio ci sarà un volto amico: Phillipp Mwene, suo compagno nella nazionale austriaca. Proprio con la selezione del suo Paese, Posch ha recentemente festeggiato un traguardo prestigioso, ottenendo la qualificazione per la Coppa del Mondo 2026. Il Como, nel comunicato che sancisce l’addio temporaneo, ha voluto augurare le migliori fortune al calciatore per il prosieguo dell’annata sportiva, chiudendo – almeno per ora – un capitolo importante della propria difesa.

Wir verpflichten Stefan Posch bis zum Saisonende von Como 1907. Die beiden Klubs und der 28-Jährige haben sich auf ein entsprechendes Leihgeschäft verständigt. Er erhält beim FSV die Rückennummer 4.



🔗 https://t.co/Xc8zAnvhPK#Mainz05 pic.twitter.com/vgOy00wrEB — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) January 22, 2026

IL COMUNICATO DEL MAINZ – «1. L’FSV Mainz 05 ha ingaggiato Stefan Posch dal Como 1907 fino al termine della stagione. I due club e il 28enne hanno concordato un prestito. Dopo tre anni e mezzo nella massima serie italiana, il difensore alto 1,90 metri torna in Bundesliga. Indosserà la maglia numero 4 del Mainz.

Posch porta a Magonza l’esperienza di 49 presenze in nazionale con l’Austria, 126 partite ufficiali con il TSG Hoffenheim e 94 presenze in Serie A con FC Bologna, Atalanta Bergamo e Como 1907. Di recente si è anche qualificato per la Coppa del Mondo 2026 con la nazionale austriaca, insieme al suo nuovo compagno di squadra del Magonza Phillipp Mwene».

IL COMUNICATO DEL COMO – «Como 1907 conferma che, a seguito dell’adempimento dell’obbligo di riscatto, il trasferimento di Stefan Posch dal Bologna è ora definitivo.

Contestualmente Posch si unirà al Mainz in prestito fino alla fine della stagione.

Il club augura a Stefan ogni successo per il prosieguo di stagione».

