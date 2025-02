Posch sul Bologna: «Una parte di me che ha vissute emozioni uniche in due anni. Grazie per tutto! »

Posch ha voluto salutare così Bologna, soprattutto in occasione della sfida di stasera contro l’Atalanta. Ecco le parole su Instagram

Attraverso i suoi canali social, Posch ha voluto rilasciare qualche parola d’affetto nei confronti del Bologna: nonostante stasera sarà avversario, ma con la maglia dell’Atalanta.

LE PAROLE – «Grazie, Bologna! Dopo due anni e mezzo è arrivato il momento di salutarsi. Questa città, questo club e voi, tifosi, avete significato tantissimo per me. Porterò per sempre nel cuore i ricordi e le emozioni vissute insieme. Bologna sarà sempre una parte di me. Con grande gratitudine dico: Arrivederci!».