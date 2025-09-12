Pradé esalta Piccoli: «Centravanti forte per la Fiorentina. Abbiamo scelto lui per questi motivi» - Calcio News 24

Fiorentina, Pradè difende l’investimento su Piccoli: «È forte, completa l’attacco»

Nella conferenza stampa di fine mercato, il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, ha fatto chiarezza su alcune delle operazioni più discusse della sessione estiva, rispondendo con fermezza alle domande dei giornalisti. Uno dei nomi più chiacchierati è stato quello di Piccoli, il giovane attaccante che il club viola ha deciso di acquistare a titolo definitivo, investendo una cifra importante.

«Angelozzi e Giulini ci avevano chiesto 30 milioni per Piccoli, ma per me anche 25 sono pochi – ha dichiarato Pradè – È un giocatore forte, che completa perfettamente il nostro reparto offensivo. Lo volevano anche altre squadre, ma siamo riusciti ad anticipare la concorrenza e a portarlo a casa».

Parole che sottolineano quanto la Fiorentina creda nelle qualità dell’attaccante, considerato un tassello fondamentale per il progetto tecnico. Il dirigente viola ha tenuto a precisare che l’acquisto di Piccoli non è stato collegato a una possibile cessione di Moise Kean: «Non è stato preso per sostituire Kean. Semplicemente, volevamo un attacco competitivo. E lui è un profilo che seguivamo da tempo».

Nel corso della conferenza, Pradè ha voluto sottolineare anche l’ottimo stato di forma dell’intero reparto offensivo, citando i gol segnati da Kean e Dzeko durante la sosta per le nazionali. Una dimostrazione, secondo il DS, che la Fiorentina può contare su un attacco di alto livello per affrontare la nuova stagione.

Oltre a Piccoli, il direttore sportivo ha parlato anche degli altri volti nuovi in casa Fiorentina: «Abbiamo investito molto su Fazzini, crediamo molto in Nicolussi Caviglia e pensiamo che Richardson possa dare il suo contributo. Sohm è un altro giocatore forte che abbiamo voluto fortemente».

L’acquisto di Piccoli rappresenta dunque una scelta strategica, non solo per il presente, ma anche per il futuro della Fiorentina. Un investimento importante, in linea con i parametri attuali del mercato – basti pensare che Lucca è stato pagato 36 milioni – e che testimonia la volontà del club di alzare l’asticella, puntando su giovani di talento.

La Fiorentina si prepara così alla nuova stagione con ambizioni rinnovate, e con Piccoli chiamato a diventare un protagonista.