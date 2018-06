Pradè lascia la Sampdoria: ufficiale, dal 1 luglio all’Udinese

Girandola di poltrone tra Genova e Udine, Pradè lascia la Sampdoria per il nuovo ruolo con la società friulana. I comunicati ufficiali delle due società

Daniele Pradè sarà il nuovo responsabile dell’area tecnica dell’Udinese Calcio. L’ex direttore sportivo della Fiorentina lascia la Sampdoria, come comunicato ufficialmente dalla società blucerchiata. Dal prossimo 1 luglio sarà ufficialmente un nuovo tesserato dell’Udinese. Questo il comunicato stampa della Sampdoria: «Il presidente Massimo Ferrero e tutta l’U.C. Sampdoria ringraziano e salutano Daniele Pradè, che il 30 giugno prossimo lascerà la carica di responsabile dell’Area Tecnica – al quale auguriamo il più sincero in bocca al lupo per il prosieguo di carriera – avrà il piacere di salutare i media locali nella giornata di lunedì 25 giugno».

Pochi minuti fa è arrivata la nota ufficiale dell’Udinese Calcio sul proprio sito web ufficiale. Questo il testo del messaggio: «A partire dal 1° luglio sarà Daniele Pradè il nuovo Responsabile dell’Area Tecnica dell’Udinese Calcio». Di seguito, invece, le dichiarazioni del direttore generale della società friulana, Franco Collavino: «Gli diamo il benvenuto all’Udinese. Pradè, a cui sarà affidato il coordinamento dell’area tecnica della società, ha raggiunto risultati estremamente positivi in ogni squadra in cui ha militato nell’arco della sua carriera. Questa grande esperienza rappresenterà ora una risorsa importante per i nostri colori».