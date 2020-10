Pradè: «Se Milenkovic non rinnova sarà venduto»

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa di Nikola Milenkovic. Le sue parole

PEZZELLA E MILENKOVIC – «Entrambi con la giusta cifra sarebbero partiti, ma non è arrivata. A Milenkovic proveremo a rinnovare il contratto, se non accetterà l’anno prossimo lo venderemo. Pezzella non ci ha portato offerte, proveremo a rinnovare il contratto anche a lui, altrimenti vedremo cosa succederà».