Prandelli: «Abbiamo subito sei tiri e preso sei gol, chiediamo scusa ai tifosi»

Cesare Prandelli ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la bruttissima sconfitta contro il Napoli. Le parole del tecnico viola.

MATCH – «Il cinismo non vince, vince la tecnica. I primi gol li abbiamo presi con la palla noi. Abbiamo sbagliato tanti contrasti, potevamo anche pareggiare ma è difficile commentare questa partita. Abbiamo subito sei tiri e preso sei gol. Chiedo scusa ai tifosi, non mi era mai capitato ma purtroppo capita. Dobbiamo lavorare e stare zitti».

DELUSO O ARRABBIATO – «Arrabbiato perché quando stai perdendo di brutto una reazione fisica e caratteriale ci deve essere. All’inizio l’abbiamo avuta ma poi siamo mancati. L’emblema della partita è il terzo gol: Insigne in mezzo a cinque non può uscire».

RIBERY – «Secondo me è un campione, però tante volte quando si ferma non ne capisco il motivo. Avevo paura avesse un problema. È una situazione che dobbiamo valutare attentamente».

COME SI RIPARTE – «Penso di far vedere un video di cinque secondi del gol di Insigne. Poi pensare subito al Crotone: capita a tutti di far male, ma i grandi uomini reagiscono subito».