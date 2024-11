Prandelli: «Gasperini maestro e non è vero che l'Atalanta giochi uomo su uomo. Lotta scudetto? Al calcio italiano servirebbe questo...»

Le parole di Cesare Prandelli, ex allenatore e ct della Nazionale, sulla lotta scudetto in Serie A e le possibilità dell’Atalanta

L’Atalanta lo ha avuto come giocatore e come allenatore. Particolarmente legato al club di Bergamo, Cesare Prandelli vede non da oggi la squadra come una delle pretendenti al titolo. La Gazzetta dello Sport ne ha raccolto il parere.

IL PUNTO DI FORZA – «Gasp, che è un vero maestro. Gian Piero è molto più che un bravo tecnico, ormai è un manager all’inglese e lavora a Bergamo da anni. La sua escalation all’Atalanta dimostra come sia un vantaggio avere un allenatore determinante anche nelle scelte tecniche. Gasperini migliora i giocatori, a ognuno di loro disegna un ruolo nel quale possano esaltare se stessi e il collettivo. É ora di finirla di parlare di Atalanta soltanto come gioco uomo a uomo: non è neanche vero. I nerazzurri sono aggressivi, ma hanno idee, giocano per costruire e attaccare la profondità».

LA FAVORITA PER LO SCUDETTO – «Adesso è difficile stabilirlo, sono tutte attaccate in classifica. Inter, Napoli e Juve hanno qualcosa in più a livello di rosa, ma subito dietro di loro c’è l’Atalanta. Se la Dea mantiene questa convinzione e le altre perdono punti, mai dire mai… Per lo spettacolo e per il calcio italiano sarebbe straordinario arrivare a maggio con sei squadre in due punti come adesso. Oltre a Gasp, grandi complimenti a Palladino e Baroni per quello che stanno facendo con Fiorentina e Lazio. Sono entrambi al primo anno: partire così forte era tutt’altro che scontato».